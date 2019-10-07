عرض الفيلم السودانى”ستموت فى العشرين” بمركز الإبداع الفنى

تستضيف سينما مركز الإبداع الفني، في السابعة مساء الخميس 10 أكتوبر، الفيلم السوداني “ستموت في العشرين”، وذلك ضمن نشاط نادي السينما الإفريقية الشهري والذي يقيمه مهرجان الأقصر بمصر للسينما الأفريقية بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وفيلم ” ستموت في العشرين” بطولة “مصطفي شحاتة” ، ” أسما مبارك”، “طلال العفيفي “، إخراج “أمجد أبو العلا”، وتدور أحداثه في السودان حول دعوة للحياة و الأنتصار علي الموت .

جدير بالذكر أن الفيلم فائز بجائزة “أسد المستقبل” بمهرجان فينيسيا 2019 ، وحصل مؤخراَ علي علي جائزة النجمة الذهبية بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي لعام 2019.