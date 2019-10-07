عرض الفيلم السودانى”ستموت فى العشرين” بمركز الإبداع الفنى

وفيلم ” ستموت في العشرين” بطولة “مصطفي شحاتة” ، ” أسما مبارك”، “طلال العفيفي “، إخراج “أمجد أبو العلا”، وتدور أحداثه في السودان حول دعوة للحياة و الأنتصار علي الموت .
جدير بالذكر أن الفيلم فائز بجائزة “أسد المستقبل” بمهرجان فينيسيا 2019 ، وحصل مؤخراَ علي علي جائزة النجمة الذهبية بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي لعام 2019.
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