رئيس مجلس السيادة يغادر الرياض

غادر رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، و رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، الرياض، اليوم.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، كان في وداعه والوفد المرافق في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، و وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان "الوزير المرافق"، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية.