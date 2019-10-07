وذكرت الوكالة أن عباس أكد لدى استقباله ناصر، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أنه أصدر تعليماته للحكومة وللأجهزة المعنية كافة بالعمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات.
يأتي تكليف عباس غداة تصريحات أدلى بها في اجتماع القيادة الفلسطينية، أكد خلالها على إجراء الانتخابات العامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، على الرغم من التطورات على الأرض في هذه الأراضي.
وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنتين من تنفيذية "منظمة التحرير الفلسطينية" وأخرى من مركزية حركة "فتح" لمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المعنية، لا سيما مع حركة "حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني يكلف ناصر استئناف الاتصالات مع الفصائل لإجراء الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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