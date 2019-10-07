"باربي داغستان".. فتاة تسحر بجمالها رواد مواقع التواصل

الفتاة البالغة من العمر 22 عاما التي تعرف باسم ماريان باشايفا، والملقبة بـ"باربي داغستان" ولدت في ماخاتشكالا، لتنتقل بعدها للعيش في أوسيتيا الشمالية ومن بعدها إلى موسكو.
تلقت باشايفا العديد من العروض من دور الأزياء وعروض من المغنين الروس للمشاركة في فيديوهات مصورة.
تتميز الفتاة بجمالها الذي شبهه الكثيرون بدمية الأطفال "باربي" ، يذكر بأن الفتاة تحظى بمتابعة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" حيث يصل عدد متابعيها لنحو 600 ألف متابع.
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