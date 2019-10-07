وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام بالولايات المتحدة على نعيها، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعى، وعلى رأسهم الإعلامية العالمية أوبرا وينفرى، حيث وصفتها بالأسطورة وأنها من مهدت الطريق إليها ولغيرها من أصحاب البشرة السمراء.
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