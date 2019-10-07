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وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول عن 84 عاما

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توفت الممثلة والمغنية الأمريكية ديان كارول رائدة الممثلات ذوى البشرة السمراء فى التلفزيون الأمريكى والمعروفة عالميًا من خلال مسلسل "داينستى" الذى عرض فى الثمانينيات، عن عمر ناهز 84 عامًا.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام بالولايات المتحدة على نعيها، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعى، وعلى رأسهم الإعلامية العالمية أوبرا وينفرى، حيث وصفتها بالأسطورة وأنها من مهدت الطريق إليها ولغيرها من أصحاب البشرة السمراء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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