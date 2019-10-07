قرار جديد من الاستئنافات تجاه الهلال بشأن خطاب المفوضية

الخرطوم: باج نيوز

أصدرت لجنة الاستئنافات قرارًا قضى بشطب طلب مجلس نادي الهلال بإيقاف خطوة مفوضية الشباب والرياضة بولاية الخرطوم بفتح الأبواب أمام الجماهير.

وقالت لجنة الاستئنافات إنّها تؤيّد قرار المفوضية بفتح أبواب النادي بأعجل ما تيّسر.

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وفي السادس عشر من سبتمبر الجاري، وجّه المجلس الأعلى للشباب والرياضة مجلس الهلال بفتح الأبواب أمام الأعضاء، مانحًا مهلة لأسبوعٍ وذلك على خلفية الدفع بمذكرة من أنصاره احتجاجًا على إغلاق دار النادي أمامهم لـ”4″ أعوام.

وأكّدت المفوضية أنّها ستقوم بفتح أبواب النادي خلال الساعات المقبلة حال لم يستجب المجلس للقرار.

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