جثامين المفقودين تطيح مدير مشرحة بشائر

الخرطوم: إبتهاج

أقال مدير إدارة الطب العدلي بولاية الخرطوم د. هشام زين العابدين، مدير إدارة الطب الشرعي بمشرحة بشائر د.عقيل سوار الدهب من منصبه، وعين الطيب أحمد الطيب بديلا له، وقال بيان ممهور باسم مدير الطب العدلي إن سوار الدهب أمر بدفن ثلاثة جثامين لشهداء مجهولي الهوية دون الرجوع لهيئة الطب العدلي، بالرغم من علمه بقرار الهيئة بعدم الدفن، كما أصدر زين العابدين قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول عملية دفن ثلاثة جثامين لشهداء دون علم الهيئة، على أن يصدر تقرير كامل مفصل عن القضية بأسرع وقت.

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