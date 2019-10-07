السجن لشاب احتال على رجل في قطعة أرض

الحاج يوسف : تسنيم جدو

أوقعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله عقوبة السجن لمدة “3” أشهر فى مواجهة شاب أدانته المحكمة بالاحتيال على رجل في حصوله علي مبلغ “785” ألف جنيه مقابل منحه قطعة أرض، وأمرت المحكمة المدان برد المبلغ قيمة الأرض للشاكي، بالإضافة لتعويضه مبلغ “99” ألف جنيه، وتتلخص وقائع الدعوى في أن الشاكى كان قد دون بلاغاً في مواجهة المدان قال في مضمونه إن المتهم قد احتال عليه في مبلغ “785” ألف جنيه مقابل شراء قطعة أرض بمنطقة الشقله بالحاج يوسف، إلا ان المتهم لم يقم بتسليمه قطعة الأرض، وتماطل في إعادة المبلغ، الأمرالذي دفعه للجوء للشرطة وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (178) من القانون الجنائي المتعلق بالإحتيال .

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