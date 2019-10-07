محاكمة رجل بمخالفة قانون الطواريء

الحاج يوسف : آخر لحظة

قضت محكمة الطواريء بالحاج يوسف أمس بتوقيع عقوبة الغرامة المالية والتي بلغت في مجملها “50” ألف جنيه، وذلك في مواجهة رجل أدانته المحكمة بمخالفة قانون الطواريء، وبعد أن ثبت للمحكمة شروعه في تهريب (11) برميل معبأة بالمواد البترولية على متن عربة كان يقودها بمنطقة شرق النيل، وقررت المحكمة حبس المدان (6) أشهر في حالة عجزه عن دفع الغرامة، وأمرت المحكمة بمصادرة براميل الجازولين المعروضات لصالح حكومة السودان، ووجهت بتسليم العربة للمدان والتي كان قد تم حجزها علي ذمة القضية.

وتعود القضية إلى أن الشرطة بمنطقة أم ضواً بان كانت قد أوقفت عربة المدان أثناء عبوره نقطة التفتيش، وعثرت على متن العربة على (11) برميل معبأة بالمواد البترولية (جازولين)، وتم اقتيادهم إلى دائرة الاختصاص، ودونت في مواجهتهم بلاغ بمخالفة قانون الطوارئ المتعلقة بتهريب المواد البترولية والسلع الاستهلاكية، فكانت الإدانه والعقوبة

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