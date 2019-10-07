لاعب المريخ مطلوب في السعودية والجزائر

الخرطوم: باج نيوز

قالت مصادر لـ”باج نيوز” إنّ شبيبة القبائل الجزائري وأحد السعودي أبديا رغبة في التعاقد مع لاعب المريخ محمد حامد التش.

ومؤخرًا، وقّع لاعب المريخ محمد حامد التش عقدًا مع الوكيل الموريتاني لتسويقه في المرحلة المقبلة.

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وأوضحت المصادر لـ”باج نيوز” أنّ اتصالاً هاتفيًا تمّ بين وكيل اللاعب ونادي أحد السعودي للاستفسار عن إمكانية انضمام اللاعب.

وينتهي عقد محمد حامد التش مع نادي المريخ في العام 2021 م.

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