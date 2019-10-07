السجن والغرامة لشابين أدينا بتعاطي المخدرات

الخرطوم: تسنيم جدو

قضت محكمه مكافحه الإرهاب بالخرطوم شمال أمام القاضي محمد بشير امس بتوقيع عقوبة السجن (3) سنوات والغرامة (20) ألف جنيه في مواجهة مدانين بتعاطي المخدرات، بعد أن ثبت للمحكمة مخالفتهما نص المادة (20أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التعاطي، وذلك بعد ان تم القبض علي المدنين وبحوزتهما (17) قندول بنقو، وقررت المحكمة حبس المدانيين لمدة (3) أشهر في حالة عدم دفعهما للغرامة. وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن المدانين أقرا بشرائهما الحشيش المعروضات بغرض التعاطي، وبحسب تفاصيل القضية فإن الشاكي أبلغ الشرطة يفيد بأنه تمكن القبض علي المتهمين وبحوزتهم (17) رأس ونصف حشيش داخل عربة بمنطقة جبل أولياء، وبالتحري مع المتهم الأول قال إنه كان كان يقود عربته وبالقرب من جسر الإنقاذ بمنطقة الفتيحاب بأم درمان، وأن المتهم الثاني طلب منه أن يصطحبه معه في الطريق وكان في طريقه لخزان جبل أولياء، وعند وصولهم نقطة التفتيش أوقفتهم الشرطة وضبطت الحشيش المعروضات تحت مقعد العربة، وأقر المتهم الأول أن الحشيش بغرض التعاطي، ونفى المتهم الثاني علاقته بالمعروضات، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديمه المتهمين للمحاكمة تحت المادة (15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الإتجار، إلا أن المحكمة أدانت المتهمين بالتعاطي وأصدرت قرارها أعلاه في مواجهتهما.

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