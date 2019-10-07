توقيف شبكات سرقة سيارات

الخرطوم : مي علي آدم

استطاعت مباحث شرطة ولاية الخرطوم فرعية مكافحة سرقة السيارات تفكيك (3 ) شبكات إجرامية تخصصت فى سرقة السيارات وتشليح أجزائها وبيعها كإسبيرات بالعاصمة والولايات، وألقت المباحث القبض على (8) متهمين اتضح من خلال التحريات أنهم من معتادي سرقة السيارات.. وكانت فرعية مكافحة سرقة السيارات قد رصدت جملة من البلاغات تتعلق بسرقة السيارات، وبناءً على تلك البلاغات تم تشكيل أتيام ميدانية تحت إشراف العقيد شرطة خالد هاشم رئيس الفرعية للبحث.. وذلك بغرض التقصي، حيث تم توزيع الأتيام بمحليات الولاية المختلفة لجمع المعلومات، حيث ورودت معلومة من مصدر عن وجود شبكات تدير نشاط سرقة السيارات، وتمت مراقبة أعضائها وتحديد أماكنها، وقامت الأتيام بمداهمة المقر، وتمكنت من خلالها من القبض على الرأس المدبر، وبالتحرى معه أقر بعمليات السرقة وأرشد عن أماكن العربات المسروقة، حيث تمكنت المباحث من استرداد (5 ) مركبات تمت سرقتها من مناطق مختلفة داخل ولاية الخرطوم، مدون بشأنها بلاغات بأقسام شرطة الرياض وبرى وامتداد ناصر، حيث تم وبيع أجزاء منها بولايات الجزيرة والقضارف، حيث تم ابتعاث (4) ماموريات تمكنت من استرداد كافة المسروقات، وجاري التحري مع المتهمين توطئة لتقديمهم للمحاكمة

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