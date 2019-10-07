القبض على عصابات تخصصت في سرقة وتشليح السيارات واسترداد عربات مسروقة

الخرطوم _ (اليوم التالي)

أوقفت مباحث شرطة ولاية الخرطوم فرعية مكافحة سرقة السيارات القبض على عصابات تخصصت فى سرقة السيارات وتفكيك أجزائها وبيعها بالعاصمة والولايات، وألقت القبض على (8) متهمين بينهم معتادى سرقة السيارات، واستردت (5) سيارات مسروقة،

وتمت الضبطية في إطار متابعة فرعية مكافحة سرقة السيارات لعدد من البلاغات الواردة بخصوص سرقات السيارات، وتم تشكيل فرق ميدانية تحت إشراف العقيد شرطة خالد هاشم رئيس الفرعية للبحث والتقصى حيث تم الانتشار في مختلف محليات الولاية لجمع المعلومات، وفور ورود معلومة من مصدر عن وجود شبكات تدير نشاط سرقة السيارات تمت عملية المراقبة والرصد.

ونفذت الفرق عملية دهم وتمكنت من القبض على الرأس المدبر وبالتحرى معه تم استرداد (5) مركبات سُرقت من مناطق مختلفة داخل ولاية الخرطوم مدون بشأنها بلاغات سرقة في أقسام شرطة الرياض وبري وامتداد ناصر وبيعت أجزاء منها بولايتي الجزيرة والقضارف، تم ابتعاث (4) ماموريات تمكنت من استرداد كافة المسروقات.

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