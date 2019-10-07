(4) إصابات جديدة بالكوليرا بالنيل الأزرق وسنار

الخرطوم: إبتهاج العريفي

وجه وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف دكتور سليمان عبد الجبار، بإضافة كافة الجهات والمنظمات والتنظيمات الراغبة في المساهمة في مكافحة والقضاء على الأمراض، لافتا إلى أن المرحلة تحتاج لتكاتف جميع الجهود، وشدد على تنفيذ التوجيهات الصادرة من الوزارة مع تحديد الأولويات بما يسهم في القضاء على الوبائيات، وشدد عبد الجبار خلال رئاسته الاجتماع اليومي للجنة الفنية للاستجابة لمجابهة وباء الكوليرا بقاعة الطوارئ بالوزارة، على مراجعة وزارة الصحة بولاية كسلا لخطتها لمكافحة الكوليرا وحمى الضنك، وأعلن التقرير اليومي لموقف وباء الكوليرا الذي استعرض في الاجتماع عن تسجيل 4 إصابات جديدة منها حالة بالروصيرص بالنيل الأزرق وثلاث بسنار موزعة على محلية أبوحجار إصابة واحدة والسوكي حالتين مؤكداً عدم تسجيل وفيات جديدة.

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