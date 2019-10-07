اختفاء صحفي في ظروف غامضة

الخرطوم: آخر لحظة

دونت أسرة الصحفي، أحمد عبد الحميد، الشهير بـ(أحمد نيالا) بلاغاً لدى السلطات، بعد فقدان نجلها في ظروف غامضة، منذ 2 أكتوبر الجاري، وخرج الصحفي المستقل، بحسب النشرة الجنائية، من منزل ذويه بحي الصالحة بأم درمان يوم 2 أكتوبر، لتنقطع بعدها الأخبار عن أسرته، وعمل نيالا محرراً بصحيفة رأي الشعب ومراسل لصحيفة ألوان من نيالا، ويعمل بمكتب إذاعة دارفور بنيالا، وتعرض نيالا من قبل للأسر في العام 1997 من قبل الجيش الشعبي في دولة الجنوب.

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