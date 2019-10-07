توقيف سودانين وأجانب في عمليات صيد جائر بالبحر الأحمر

الخرطوم : مي علي آدم

أوقفت شرطة حماية الحياة البرية بولاية البحر الأحمر (6) متهمين أجانب أثناء ممارستهم لعمليات صيد جائر جنوب مدينة بورتسودان، وضبطت إدارة شرطة الحياة البرية بحوزة المتهمين غزالتين تم ذبحهما، بالإضافة إلى أرنب بري و(2) بندقية خرطوش الى جانب عربتين كان على متنها المتهمون. واتخذت الشرطة إجراءات قانونية في مواجهة المتهمين بقسم شرطة محلية سنكات توطئة لتقديمهما للمحاكمة.

وكشف العميد شرطة عادل محمد عبد الله مدير إدارة شرطة حماية الحياة البرية بولاية البحر الأحمر، بأن معلومات قد وردت إلى إدارته عن وجود عدد من السودانيين والأجانب يمارسون عمليات صيد جائر جنوب بورتسودن، وعلى ضوء تلك المعلومة تم تشكيل تيم ميدانياً بقيادة ضابطين و(10) أفراد للمنطقة التي وردت معلومات بشأنها، واستطاع التيم القبض علي المتهمين والمعرضات، وقال العقيد عادل بحسب (المكتب الصحفي للشرطة) إن هذه الضبطيات تأتي في إطار خطة الإدارة العامة لحماية الحياة البرية لمكافحة الصيد غير المشروع والجائر.. وتنفيذاً للاتفاقية الدولية للاتجار في الحيوانات المهددة بالانقراض. (Cites)

مشيرا إلى أن الولاية ذاخرة بأنواع متعددة من الحيوانات البرية مثل الغزلان والأرانب والسلاحف البرية والوعل النوبي وغيرها من الحيوانات والنباتات النادرة، الأمر الذي جعلها قبلة لصائدي الحيوانات البرية من داخل وخارج السودان، مبيناً أن إدارته وضعت خطط محكمة للتعامل مع هذه التفلتات بإنشاء نقاط مراقبة لشرطة الحياة البرية في المناطق الخلوية بجانب مراقبتها للمنافذ البرية والمؤاني ومطار بورتسودان الدولي والنقاط الطرفية، بالولاية وتسيير دوريات منتظمة بجميع محليات الولاية. مبينا أن دور شرطة حماية الحياة البرية لا يقتصر فقط على حماية الحياة البرية ومكافحة الصيد الجائر والحفاظ على الحيوانات البرية في موائلها الطبيعية، بل يمتد لمساندة بقية ادارات الشرطة بالولاية، مشيداً بدور رئاسة شرطة الولاية بقيادة اللواء شرطة حقوقي محمد موسى عمر في تقديم الدعم اللازم والمعينات الفنية للإدارة حتى تؤدي دورها المنوط بها على الوجه الأكمل..

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