صغيرون إيقاف التصديقات الجديدة للجامعات الحكومية والخاصة

أصدرت رئيسة المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون الزين قرارا اليوم بإيقاف التصديقات الجديدة للجامعات والكليات الحكومية والخاصة .

كما ألحقته بقرار يقضي بإيقاف كافة التصديقات الجديدة للكليات والبرامج بالجامعات والكليات الخاصة وذلك اعتبارا من الثاني من شهر أكتوبر 2019م، موجهة الجهات المعنية وضع هذا القرار موضع التنفيذ، مؤكدة في حديث لها أن المرحلة القادمة تستوجب مراجعة وتقويم الجامعات الحكومية والخاصة في كافة أنشطتها الأكاديمية والتعليمية ومراجعة الأداء فيها .

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