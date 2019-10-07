مدير الطب العدلي بوزارة الصحة الخرطوم د. هشام زين العابدين: (..) لهذا السبب تم إعفاء د. عقيل سوار...

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

حوار : شهدي نادر

حينما دلفت إليه في مكتبه بالوزارة وجدته منهمكاً في قوائم الجثث المجهولة، وكأنما أراد الاستعداد لما سنطرحه عليه من أسئلة، فرضها قرار الإقالة المفاجئة لمدير مشرحة بشائر، دكتور عقيل سوار الدهب، بعد الجدل الذي صاحب عملية دفن ثلاثة جثامين مجهولة تعود لشهداء مجزرة القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي، حيث أكد مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. هشام زين العابدين أن عدد الجثث التي استقبلتها المشارح بالولاية ومرتبطة بالأحداث تبلغ (87) جثة، تم التعرف على غالبيتها، فإلى ما جاد به من حديث في حوار له مع (السوداني) ..

ما أسباب الإقالة المفاجئة لدكتور عقيل سوار الدهب من منصب مدير مشرحة بشائر؟

عدم الانصياع للتعليمات بعدم دفن جثامين شهداء الثورة السودانية لحين التعرف عليهم، وقاموا بدفن جثامين ثلاثة والجثامين موجودة من شهر يونيو ولا يضر إذا ما بقيت لحين التعرف عليها نسبة لارتباطها بأحداث، وأنا لم أتخذ قراراً بفصله وإنما فقط لن يكون مديرًا للمشرحة لكنه طبيب شرعي ويمارس عمله بصورة معتادة، كما أنه يعمل أستاذاً ومديراً لشؤون الطلاب وهو مسجل بوزارة التعليم كأستاذ ولا يستطيع أن يتفرغ لإدارة المشرحة.

هذا يعني أن لجنة التحقيق التي أعلنتم عن تشكيلها أوصت بإقالته ؟

لا اللجنة بدأ تشكيلها اليوم (أمس) وستعمل على التحقيق في عملية دفن الجثث الأخيرة وسترفع تقريرها.

من يملك قرار دفن المجهولين وما هي الإجراءات المتبعة لعملية الدفن؟

الأمر يمضي متسلسلاً، ويبدأ من مدير المشرحة الذي يقوم برفع قائمة تحوي أرقام بلاغات الجثث المراد دفنها، ولكونهم مجهولين فإن الدولة هي التي تتولى المسؤولية حيالهم، ممثلة في النيابة التي تمنح الموافقة على الدفن، بعد إرفاق ما يفيد بأنهم تم تشريحهم والتقرير الخاص بذلك. فالقرار شخصي من مدير المشرحة وليس النيابة التي لا علم لها بعدد الجثث بالثلاجات.

كم يبلغ عدد الجثث التي استقلبتها المشارح منذ مجزرة فض الاعتصام ؟

المرتبطة بالأحداث (87) جثة في ثلاث مشارح، (بشائر ، الأكاديمي ، أم درمان ) .

لكن دكتور خالد خلال اللقاء التليفزيوني ذكر بأن عدد من تم دفنهم يتجاوز الـ(30) ؟

هو ذكر أنه تم دفن 30 جثماناً في كل مرة لكنه لم يقل جثامين شهداء الثورة، فهنالك دار عجزة وأطفال حديثي الولادة ، وفاقدي السند وكثير من الحالات تصنف كمجهولة وهؤلاء لا يتبعون للثورة ، ويتم اتخاذ الإجراءات التي ذكرتها سابقاً فيما يخص عمليات الدفن الخاصة بالمجهولين.

وكم يبلغ عدد الذين تم التعرف عليهم من شهداء الثورة ؟

تم التعرف على غالبيتهم باستثناء الثلاثة الذين تم دفنهم من مشرحة بشائر والاثنين في الأكاديمي تم التعرف عليهما ولم يتم استلامهما بعد، والثلاثة في أم درمان تم التعرف على اثنين منهم الشهيد قصي حمدتو، واليوم(أمس) تم التعرف على الشهيد حسن عثمان الموجود بالمشرحة منذ الثالث من يونيو الماضي .

ما الذي حواه تقرير الشهيد حسن عثمان الذي تم التعرف عليه اليوم ؟

أشرف على تشريحه دكتور جمال يوسف، والأمر سري لا بد أن يراعي خصوصية المتوفى.

Advertisements

كم هي الفترة التي يسمح فيه بوجود الجثمان المجهول داخل المشرحة ؟

هذه تحدد طبقا للسعة الاستيعابية للمشرحة، وسنوياً من 2015 نقوم بدفن جثث بمتوسط ( 860-900) جثة مجهولة هوية، وسعة المشارح مجتمعة لا تتجاوز الـ(200) جثمان والتردد السنوي على المشارح حوالي (3600) جثة يتم التعرف على غالبيتها، لكن ما لا يقل عن 800 هؤلاء مجهولون، نقوم بدفنهم، ويتم التعرف على بعضهم من قبل ذويهم من خلال صورهم وعينة الـ(DNA) فيما بعد .

هذا يعني أن هنالك فجوة في سعات المشارح ؟

نعم وحالياً تجرى عمليات صيانة للمشارح، وتقدمنا بطلبات لإنشاء مشارح جديدة وتوسعة للحالية لتستوعب قدر أكبر من الجثث.

هل تم أخذ عينة الـ(DNA) من كل المجاهيل وبالأخص شهداء الثورة ؟

نعم يتم أخذ العينات من جميع المجهولين، وكذلك شهداء الثورة الذين تم التعرف عليهم للتأكد فيما بعد نسبة للتغيرات التي تجري على الجثة جراء البقاء الطويل، والشهيد قصي حمدتو أخذت منه ثلاث عينات للـ (DNA).

لماذا ثلاث عينات ؟

هذا سؤال تجاوب عليه المعامل الجنائية وجهات الاختصاص، فنحن نقوم بأخذ عينة وتسليمها للمتحري في البلاغ الذي تقع عليه مهمة توصيل العينة إلى المعامل الجنائية، واستلام نتيجتها بعد تحليلها بحكم مسؤوليته في البلاغ ، وأنا أتبع لوزارة الصحة ، و لا يوجد تعامل مباشر بيننا والمعامل الجنائية، لكن العينة سحبت ثلاث مرات.

ما صحة ان الشهيد قصي حمدتو كان مكبلاً بصخور أسمنتية (بلك) ؟

نعم صحيح كان مكبلاً بصخور أسمنتية.

هل صحيح أن الهيئة تعاني من نقص في أطباء الطب العدلي؟

نعم فهناك 12 أخصائي طب شرعي في الخرطوم وواحد فقط أخصائي طب أسنان عدلي في كل السودان وهو عدد غير كافٍ .

ما السبب ؟

عدم وجود التخصص في السودان، ونعمل حالياً لأن يكون التخصص موجودًا في الجامعات السودانية.

جدل كثيف أثارته الجثامين التعليمية في الجامعات حول تصنيفها ؟

هي ليست جثث مجهولة وإنما جثث بشهادات وفاة ولا نملكها نحن ومعروف أن الجثة هي للمتوفى فلان الفلاني فالأمر خاضع لقانون التبرع للأعضاء لسنة 1978 الذي يتم الاحتكام إليه في الجثث التعليمية والمتاحف وما شابه.

هناك تحقيق لجنة وطنية منتظرة ماذا لو احتاجت لأحد الجثامين الثلاثة التي تم دفنها ؟

بإمكان جهات الاختصاص أن تنبش القبور إذا ما احتاجت للتأكد من أي شيء كما أن الجثث جميعها تم تشريحها، وهنالك تقارير موجودة وبينت أسباب الوفاة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني