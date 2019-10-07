وزيرة التعليم العالي توقف التصديقات الجديدة للجامعات الحكومية والخاصة

أصدرت وزيرة التعليم العالي، انتصار صغيرون الزين اليوم "الاثنين" قرارا بإيقاف التصديقات الجديدة للجامعات والكليات الحكومية والخاصة، ووجهت الجهات المعنية وضع هذا القرار موضع التنفيذ. وأكدت "صغيرون" في تصريحات صحافية أن المرحلة القادمة ستشهد مراجعة وتقويم الجامعات الحكومية والخاصة في كافة أنشطتها الأكاديمية والتعليمية والأداء.

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