ويأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه مجموعة "إكستينكشن ريبليون"، أسبوعين من العصيان المدني السلمي للدعوة إلى تحرك حكومي عاجل للحد من انبعاثات الكربون.
وأظهرت صور متداولة النشطاء وهم يسدون جسرا وعدة طرق، مع اتساع نطاق الاحتجاجات.
وفي وقت سابق من يوم السبت، قالت شرطة لندن إنها اعتقلت 10 نشطاء ممن يدعون لمكافحة تغير المناخ قبل موجة احتجاجات جديدة.
وسبق أن نظمت مجموعة "إكستينكشن ريبليون" احتجاجا استمر 11 يوما في لندن خلال شهر أبريل الماضي، وهو ما أثر على حركة النقل العام والطرق في المدينة.
وفي يوم الخميس الماضي، استخدم نشطاء يطالبون بمكافحة تغير المناخ سيارة إطفاء في رش طلاء أحمر على واجهة وزارة الخزانة البريطانية، في محاولة للفت الانتباه لما يقولون إنه تقاعس الحكومة عن درء كارثة مناخية.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة لندن تقبض على 135 من نشطاء مكافحة تغير المناخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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