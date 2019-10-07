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أمر ملكي بتنفيذ إعدام مقيم في السعودية.. من هو؟

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أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتنفيذ حكم الإعدام بحق مقيم يحمل الجنسية الباكستانية بعد اتهامه بتهريب الهيروين.

ونشرت وزارة الداخلية ، اليوم الاثنين، بيانا أعلنت فيه أنه تم تنفيذ حكم القتل رسميا في الجاني، غلام قمر حسين، في منطقة مكة بمحافظة جدة.

وقال البيان: "تم القبض على غلام قمر غلام حسين عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر".

وأضاف: "أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة وصدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

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