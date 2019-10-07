الخارجية السعودية تحذر من اتصالات نسبت لها تهدف للنصب والاحتيال

وقالت الوزارة إنه تم تلقي شكاوى من بعض المواطنين والمقيمين تفيد بتلقيهم اتصالات هاتفية من مجهولين يدعون بأنهم من موظفي وزارة الخارجية السعودية.
وأضافت في بيان لها أن المتصلين كانوا يطلبون دفع مبالغ مالية مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات والأوراق الرسمية.
وأكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة، سعود بن صالح كاتب، على أنه لا علاقة للوزارة بتلك الاتصالات التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة.
وبين أن الخارجية تؤكد على المواطنين والمقيمين بضرورة الحذر من التجاوب مع مثل هذه الاتصالات، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية والقانونية كافة ضد تلك الممارسات المشبوهة.
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