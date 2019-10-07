لجنة المعلمين تطالب بإقالة وكيل وزارة التعليم وتحسين الأجور

ولوح القيادي البارز بتجمع المهنيين السودانيين، عضو اللجنة، احمد الربيع، باللجوء إلى خطوات تصعيدية تصل إلى الاضراب عن العمل.
وطالبت المذكرة بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم، ومدراء عامين بجميع الولايات، وإلغاء قانوني النقابات والاتحادات.
ودعت المذكرة إلى إزالة الفوارق في العلاوات والبدلات بين راتب المعلم والمهن الأخرى.
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