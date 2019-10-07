تسمية رئيس القضاء والنائب العام في السودان خلال 48 ساعة

وعزى محمد الفكي سليمان في التأخر في إعلان من تم اختيارهم لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام لسفر عدد من أعضاء المجلس داخل البلاد وخارجها، وأكد أن إجراءات محاسبة ومحاكمة رموز النظام المخلوع واسترداد الأموال المنهوبة جميعها مرتبطة ارتباطاً كاملاً بتعيين رئيس القضاء والنائب العام، فيما أكدت مصادر متطابقة لـ«البيان» انتهاء الجدل بشأن المنصبين بعد تسمية قاضي المحكمة العليا نعمات عبدالله لرئاسة القضاء والقاضي تاج السر علي الحبر نائباً عاماً.
وفي ما يتعلق بالتأخير في تسمية وزراء لوزارتي (الثروة الحيوانية والبنية التحتية) اللتين تم تخصيصهما لإقليمي شرقي السودان والنيل الأزرق، قال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة إن الوزارات الشاغرة من اختصاص مجلس الوزراء، وأكد أن دور مجلس السيادة ينحصر في المصادقة عليها بعد عرض المرشحين عليه.
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