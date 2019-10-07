أثر إنهيار جزئي في شبكة الشركة السودانية للهاتف السيار (زين) تعطلت خدمة الاتصالات المكالمات الهاتفية والإنترنت والرسائل النصية لملايين المشتركين لاكثر من ثلاثة ساعات. ولم تصدر الشركة أي بيان توضح أسباب العطل المفاجئ لعملائها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعطل خدمة الاتصالات والانترنت لمشتركي شركة "زين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.