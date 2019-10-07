ميسي مهدد بالمنع من دخول بريطانيا.. ما الأسباب؟

كشفت تقارير أن النجم الأسطوري ليونيل ميسي قد يواجه مشكلات في السفر إلى إنجلترا، في حال لعب برشلونة مع فريق إنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا

تخوض بريطانيا بقيادة رئيس وزرائها، بوريس جونسون، مع البرلمان، جدالا حول شكل وخطوات الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي يعرف بـ"البريكست".

حذر أندرو أوزبورن، محامي الهجرة من مكتب Lewis Silkin، أن اللاعبين سيواجهون مشكلات في السفر بمجرد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المحامي أن عددا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية سيتأثرون بتلك المشكلات، وميسي خير مثال على ذلك.

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وتابع قائلا: "في حال كنت مواطنا أوروبيا ولديك إدانة جنائية تستطيع السفر إلى المملكة المتحدة ما لم تمثل خطرا على الأمن القومي.

أما إذا لم تكن مواطنا أوروبيا، ولديك إدانة جنائية أو عقوبة بالسجن حتى لو كانت مع وقف التنفيذ، فأنت ممنوع من دخول بريطانيا".

يذكر بأن الأرجنتيني قد سبقت إدانته بالتلاعب الضريبي وحكم عليه بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ من محكمة إسبانية.