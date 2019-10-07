نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عددا من التغريدات على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".
ففي تغريدة تحدث فيها عن عدد الفعاليات الغنائية المشاركة ضمن الموسم الترفيهي، قال آل الشيخ: "أتمنى أن لا نسمع بأنه لا يوجد لدينا سوى فعاليات الغناء، يوجد فقط 50 فعالية غنائية من أصل 3 آلاف أي أنه يوجد 2950 أخرى".
وفي مقطع مصور آخر، قال الشيخ: "أكثر من 520 مكان في 12 زون تم بيعهم لشبابا وشابات سعوديات، 100 في المئة".
كما نشر آل الشيخ مقطعا آخر، كتب عليه معلقا: "موسم الرياض ... جاهزين يا بنات؟"، وجاء كحملة إعلامية لكل مواسم الموضة ضمن "موسم الرياض".
ويبدأ موسم الرياض، 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ويستمر حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول، وأكد آل الشيخ أن الموسم سيكون أكبر موسم في المملكة، وستقام فعالياته بـ12 منطقة داخل الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ "يغرد" عن "موسم الرياض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.