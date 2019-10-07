أعلن الديوان الملكي بالسعودية اليوم الإثنين، عن وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، آل سعود.

وقال بيان مقتضب للديوان الملكي: إن صلاة الجنازة ستقام على والدة الأمير الراحلة بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.

وفور نعي الراحلة توالت التعازي من أمراء ومسؤولين، ورجال أعمال، وإعلاميين؛ مواساة للأمير بندر وأبنائه.

وقدم الأمير فيصل بن تركي تعزية لخاله في وفاة والدته، وكتب: ”اللهم اغفر وارحم أم الجميع والدة خالي الأمير بندر بن سلطان واسكنها الفردوس الأعلى إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وكتب رجل الأعمال أيمن بن عبدالله القاضي، معزيًا العائلة المالكة: ”عظم الله أجركم ورحم الله الأميرة والدة الأمير بندر بن سلطان وأدخلها فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله“.

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الصحفي السعودي مالك معيض، عزى في رحيل والدة الأمير بندر حفيد الراحلة، السفير السعودي ببريطانيا، وكتب: ”تعازينا لسمو سفير خادم الحرمين الشريفين في بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز. غفر الله لها واسكنها فسيح جناته“.

وغرد عضو مجلس الشورى السعودي هاشم عبده هاشم، معزيًا: ”أصدق التعازي وأخلصها لسمو الأمير بندر بن سلطان في وفاة والدته الغالية، وكذلك لكافة أفراد الأسرة الكريمة، يرحمها الله ويسكنها الجنة“.

وعزى الشاعر عبداللطيف آل الشيخ الأمير بندر بوفاة والدته، وغرد بالقول: ”تقدم بخالص العزاء لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان في وفاة والدته .. رحمها الله و أسكنها فسيح جنّاته وإنّا لله و إنّا إليه راجعون“.

ومشيدًا بنجل الراحلة ومعزيًا فيها كتب الصحفي عثمان العميّر: ”تعازي القلبية لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان في وفاة والدته الكريمة .. تلك الأميرة التي قدمت للعالم ابنًا قل أن تجود به النساء“.