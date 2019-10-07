حكاية تمثيلية "بيكية" بالدوري الإسباني

وتمكن بيكيه من الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة له هذا الموسم في ثمانية لقاءات فقط خاضها بقميص الفريق الكتالوني ليغيب عن مواجهة إيبار القادمة في الليغا، بينما سيكون جاهزا للعب الكلاسيكو الأول أمام ريال مدريد هذا الموسم يوم 26 أكتوبر الحالي على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.
ولجأ بيكيه في مشهد غريب إلى إطاحة الكرة خارج الميدان في الدقيقة 85 من مباراة أمس، وهو ما اضطر الحكم ماثيو لاهوز إلى إشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب، ليتأكد رسميا خوضه لقاء الكلاسيكو وبرصيد خال من البطاقات.
وذكرت الصحيفة أن بيكيه أراد التأكد من المشاركة في مباراة الكلاسيكو التي تقام بعد التوقف الدولي، وكان يخشى من الحصول على البطاقة الصفراء الخامسة ضد إيبار في الجولة التاسعة.
يذكر أن برشلونة كان قد حقق فوزا عريضا برباعية نظيفة ليصل إلى مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري الإسباني.
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