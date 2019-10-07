تركيا تعلن استهداف مسؤولة كبيرة في حزب العمال الكرستاني

أفادت وكالة انباء الأناضول أن الطيران الحربي التركي استهدف في غارة شنها شمال العراق مسؤولة الكادر النسائي في حزب العمال الكردستاني وتدعى أيفر كوردو. وونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها أن الغارة استهدفت كوردو"بشكل مباشر" في عملية جوية بمنطقة جبال قنديل شمالي العراق، يوم 13 أيلول/ سبتمبر الماضي. وتابعت المصادر أنه جرى استهداف كوردو، الملقبة بـ" بسي أرزينجان" بناء على معلومات استخباراتية، حصل عليها جهاز الاستخبارات التركي. وتقول وكالة الأناضول أن كوردو تدربت في سوريا ولبنان وتعد في أعلى هرم الجناح النسائي في حزب العمال الكردستاني.

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