أنقرة: سنوفر الخدمات للمناطق التي نسيطر عليها بشمال شرق سوريا

قال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية، أن أنقرة ستوفر الخدمات للمناطق، التي يتم السيطرة عليها من الأكراد في شمال شرق سوريا.

وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيد أنقرة عزمها تطهير الحدود مع سوريا من المسلحين وضمان أمن تركيا.

بالتزامن مع ذلك بدأت الولايات سحب قواتها من مناطق شرق الفرات بسوريا، مؤكدة أنها لن تشارك في أي عملية عسكرية تركية ولن تدافع عن القوات الكردية ضد أي هجوم تركي في سوريا.

في الأثناء قال مسؤول تركي كبير، اليوم الاثنين، إن تركيا ستنتظر على الأرجح خروج القوات الأمريكية في سوريا من منطقة العمليات قبل بدء هجوم.