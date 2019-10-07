مجلس السيادة والجبهة الثورية يجريان مشاورات غير رسمية بأديس أبابا

انطلقت باديس ابابا أمس مشاورات غير رسمية بين مجلس السيادة الانتقالي السوداني، والحركات المسلحة في تحالف "الجبهة الثورية" تستمر ثلاثة أيام. وقالت مصادر إن وفد "الثورية" الذي يقود المشاورات، يرأسه الهادي ادريس رئيس الجبهة الثورية، ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، والتوم هجو رئيس المجلس التشريعي بالثورية. ووقعت الحكومة و "الجبهة الثورية" والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة، عبد العزيز الحلو، اتفاق اعلان مبادئ وحسن النوايا في جوبا الشهر الماضي، ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات المباشرة منتصف اكتوبر الجاري.



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