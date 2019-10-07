من هو فرانك أرتيجا بديل فيكتور فالديز في برشلونة؟

أعلن نادي برشلونة الإسباني، منذ قليل، إقالة مدرب فريق الشباب فيكتور فالديز، بسبب الأزمات المتلاحقة في الفترة الأخيرة والتي يعاني منها النادي.

وقال النادي منذ قليل، في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تمت إقالة مدرب فريق الشباب فيكتور فالديز وتعيين أرتيجا فرانك بدلا منه.

وتأتي تلك الإقالة عقب دخول فالديس في مشادة مع باتريك كلويفرت نجم برشلونة السابق، ومدير الأكاديمية في البارسا.

وجاء الخلاف بسبب اعتراض كلويفرت على طريقة لعب فالديس حيث يلعب الأخير بطريقة 442 وهي الطريقة التي تتناقض مع طريقة اللعب في البارسا 433.

وأسندت إدارة البارسا مهمة تدريب فريق الشباب للمدرب إرتيجا فرانك الذي كان يشرف على فريق تحت 18 سنة والمتواجد في أكاديمية لاماسيا منذ عام 2010.

ونستعرض في السطور الآتية مشوار أرتيجا التدريبي على النحو التالي:

1-هو مدرب إسباني يبلغ من العمر 43 عاما واسمه فرانك أرتيجا سيبريان (مواليد 30 يوليو 1976)

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2-كان يشرف على نادي ريوس ديبورتيو عام 2003 وهو ناد كرة قدم إسباني يتمركز في ريوس، في منطقة كاتالونيا ذاتية الحكم، وتأسس في 1909، ويلعب في الدرجة الثانية، ويستضيف مبارياته في الملعب البلدي، بسعة تقدر بقرابة 4700 متفرج.

3-منذ عام 2003 وحتى 2005 تولى فرانك أرتيجا مهمة المساعد على فريق امبوستا CF Amposta.

4-تولى أرتيجا الإشراف على فريق جيمناستيك دي مانريسا تحت 19 عاما منذ عام 2005 وحتى عام 2007.

5- عاد أرتيجا لفريق امبوستا وأشرف عليه في عام 2009 ولكن هذه المرة هو من يقود وليس مساعدا.

6-منذ عام 2010 ويتواجد أرتيجا في فريق شباب برشلونة وأكاديمية لاماسيا.

