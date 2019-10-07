بعد 100 عام.. منتخب إيطاليا يستبدل "قميص العمر"

يعرف المنتخب الإيطالي دائما باسمه الشهير "الآتزوري" ويعني المنتخب الأزرق، في إشارة إلى لون القميص الذي ارتداه منذ أكثر من 100 عام وارتبط به حتى اليوم.

إيطاليا، التي لا ترتدي أي ألوان ترتبط بعلمها الأخضر والأبيض والأحمر، ارتبطت باللون الأزرق منذ عام 1910، في تكريم لعائلة سافوي المالكة، التي وحدت البلاد تحت علم وحكم واحد.

ورغم سقوط حكم تلك العائلة خلال أربعينيات القرن الماضي وتحول البلاد إلى الجمهورية بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، ظل منتخب إيطاليا متمسكا باللون الأزرق لقميصه الأساسي، وذلك قبل "انقلاب" غير متوقع أعلن عنه اتحاد الكرة الإيطالي، الاثنين.

ووفقا للاتحاد، فإن قميص المنتخب الجديد أخضر اللون من إنتاج شركة "بوما".

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وارتدت إيطاليا هذا اللون مرة واحدة فقط طوال تاريخها، خلال الفوز 2- صفر على منتخب الأرجنتين بملعب الأولمبيكو عام 1954.

ويقول الاتحاد الإيطالي إن استخدام هذا اللون يرتبط بالاحتفاء بالمواهب الإيطالية اليافعة، حيث يدل الأخضر على الشباب والمستقبل.

ولم يحدد مسؤولو الاتحاد فترة ارتداء هذا القميص الأخضر، لكن يتوقع أن يكون أمرا مؤقتا بالنظر إلى صعوبة التخلي نهائيا عن اللون الأزرق الشهير.