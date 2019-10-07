نجوم الفن والرياضة بين مقاتلي حرب أكتوبر.. من هم؟

سطر مقاتلو حرب أكتوبر 1973 من المصريين والعرب، بطولات كثيرة، صدرت عنها الكثير من الكتب والمؤلفات، كان من بينها مؤلفات لأهل الفن الذين شاركوا ضمن صفوف المقاتلين.

وبالتزامن مع احتفال الشعب المصري والعربي، أمس الأحد، بالذكرى الـ46 لحرب أكتوبر، عرضت صحيفة "النهار" بعضا من الفنانين والرياضيين الذين شاركوا في هذه الحرب.

وقالت الصحيفة إن قائمة الفنانين الذين شاركوا في الحرب تضم عددا كبيرا، على رأسهم الفنان المصري لطفي لبيب الذي شارك في الحرب كمجند في الكتيبة 26، وهي أول كتيبة عبرت قناة السويس، وكتب لبيب الذي كان يمتلك موهبة الكتابة ويعشق الأدب كتابا بعنوان "الكتيبة 26" وهو قصة درامية من واقع حرب أكتوبر، تحدث فيه عن تجربته الشخصية خلال الحرب.

تضم القائمة أيضا الفنان أحمد بدير، بالإضافة للفنان الراحل محمود الجندي، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان الراحل خليل مرسي.

كما شارك في الحرب عدد كبير من مشاهير الرياضة، من بينهم الراحل حمادة إمام نجم الزمالك والمنتخب المصري الأسبق، والراحل محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للفراعنة، وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق، بالإضافة إلى فكري صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، وصبري سراج لاعب السلة الأسبق بالزمالك، الذي سجل اسمه في سجلات التاريخ كأحد أبطال حرب السادس من أكتوبر، بعدما فقد ذراعه عقب مشاركته مع قوات الدفاع الجوي.

وحرب أكتوبر هي هي حرب شنتها كل من مصر وسوريا على إسرائيل عام 1973 وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 (حرب فلسطين) وحرب 1956 (حرب السويس) وحرب 1967 (حرب الستة أيام)، وكانت إسرائيل في الحرب الثالثة قد احتلت شبه جزيرة سيناء من مصر وهضبة الجولان من سوريا، بالإضافة إلى الضفة الغربية التي كانت تحت الحكم الاردني وقطاع غزة الخاضع آنذاك لحكم عسكري مصري. بدأت الحرب يوم السبت 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 م الموافق 10 رمضان 1393 هـ بتنسيق هجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية؛ أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة. وقد ساهمت في الحرب بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي.

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عقب بدء الهجوم حققت القوات المسلحة المصرية والسورية أهدافها من شن الحرب على إسرائيل، وكانت هناك إنجازات ملموسة في الأيام الأولى للمعارك، فعبرت القوات المصرية قناة السويس بنجاح وحطمت حصون خط بارليف وتوغلت 20 كم شرقاً داخل سيناء، فيما تمكنت القوات السورية من الدخول إلى عمق هضبة الجولان وصولاً إلى سهل الحولة وبحيرة طبريا. أما في نهاية الحرب فقد انتعش الجيش الإسرائيلي فعلى الجبهة المصرية تمكن من فتح ثغرة الدفرسوار وعبر للضفة الغربية للقناة وضرب الحصار على الجيش الثالث الميداني ومدينة السويس ولكنه فشل في تحقيق أي مكاسب استراتيجية سواء باحتلال مدينتي الإسماعيلية أو السويس أو تدمير الجيش الثالث أو محاولة رد القوات المصرية للضفة الغربية مرة أخرى، أما على الجبهة السورية فتمكن من رد القوات السورية عن هضبة الجولان واحتلالها مرة أخرى.

تدخلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لتعويض خسائر الأطراف المتحاربة، فمدت الولايات المتحدة جسراً جوياً لإسرائيل بلغ إجمالي ما نقل عبره 27895 طناً، في حين مد الاتحاد السوفيتي جسراً جوياً لكل من مصر وسوريا بلغ إجمالي ما نقل عبره 15000 طناً.

انتهت الحرب رسمياً مع نهاية يوم 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرئيلي، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ على الجبهة المصرية فعليّاً حتى 28 أكتوبر. على الجبهة المصرية، لم يحقق أيّ من الطرفين انتصاراً حاسماً، فقد حوصر الجيش المصري الثالث شرق القناة، في حين وقفت القوات الإسرائيلية عاجزة عن السيطرة على مدينتي السويس والإسماعيلية غرب القناة. تلاها مباحثات الكيلو 101 واتفاقيتي فض اشتباك، ثُمّ جرى لاحقاً بعد سنوات توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس/آذار 1979، واسترداد مصر لسيادتها الكاملة على سيناء وقناة السويس في 25 أبريل/نيسان 1982، ما عدا طابا التي تم تحريرها عن طريق التحكيم الدولي في 19 مارس/آذار 1989. أمّا على الجبهة السوريّة، فقد وسّع الجيش الإسرائيلي الأراضي التي يحتلها وتمدد حوالي 500 كم2 وراء حدود عام 1967 فيما عُرف باسم جيب سعسع، وتلا ذلك حصول حرب استنزاف بين الجانبين السوري والإسرائيلي استمرت 82 يوماً في العام التالي، وانتهت باتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل والتي نصت على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي سيطرت عليها في حرب أكتوبر، ومن مدينة القنيطرة، بالإضافة لإقامة حزام أمني منزوع السلاح على طول خط الحدود الفاصل بين الجانب السوري والأراضي التي تحتلها إسرائيل.