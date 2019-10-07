إيران تلغي تأشيرات الدخول للعراقيين لمدة شهرين

وقالت السفارة اليوم الاثنين في بيان لها إنه بإمكان المواطنين العراقيين زيارة إيران من تاريخ 24 أكتوبر وحتى27 دیسمبر 2019 بدون أخذ التأشيرة من ممثليات إيران في العراق.
وأعربت السفارة عن أملها في "أن يساهم مثل هذا الإجراء في تعميق وتوطيد العلاقات بين الحكومتين والشعبين الصديقين الشقيقين أكثر فأكثر، وأن يمهد الطريق لإلغاء التأشيرات بين البلدين بشكل دائم".
وفي سياق متصل، أعرب القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد، موسى طباطبائي، عن تقدير الجمهورية الإسلامية للحكومة والشعب في العراق، لاستضافة زوار الإمام الحسين خلال موسم الزيارة الأربعينية، بأمل أن يكون هذا تمهيدا لإلغاء التأشيرات بشكل دائم بين البلدين.
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