اختفاء الصحفي أحمد نيالا في ظروف غامضة

التاريخ: 07-أكتوبر-2019
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اختفى الصحفي أحمد عبد الحميد “أحمد نيالا” في ظروف غامضة منذ صبيحة يوم الأربعاء الماضي. وحسب مقربون منه تحدثوا لمصادر، أن أحمد نيالا خرج من منزله بمنطقة الصالحة جنوبي أم درمان صبيحة يوم الأربعاء الماضي وكانت وجهته السوق الشعبي ولكنه لم يعد كعادته.
وقال أحد المقربين بحسب صحيفة الجريدة، أن أسرة نيالا ومجموعة من أصدقائه الصحافيون قاموا بالبحث عنه وأبلغوا قسم شرطة مربع خمسين بالصالحة ودونوا بلاغ مفقود حول اختفائه.
وأضاف: الشرطة قامت بدورها في توزيع نشرة “مفقود على كل الأقسام” مبيناً أن أسرة نيالا تعيش في حالة حرجة وتواصل الليل مع النهار في عملية البحث عنه. مؤكداً أن نيالا لم يمارس أي نشاط سياسي يمكن أن يتم على خلفيته اعتقاله أو اختفائه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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