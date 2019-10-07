نيابة الفساد تواصل التحري مع وزير المالية السابق علي محمود بخيانة الامانة

واصلت نيابة الفساد بالخرطوم في فتح الملف الخاص بوزير المالية السابق علي محمود حول الاتهامات التي وجهت اليه تحت مادة خيانة الامانة المادة “177” وتجديد الحبس بواسطة النيابة.

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وكان الوزير علي محمود قد تقلد وزارة المالية خلال الاعوام الماضية وابان ازمة العيش قال مقولته الشهيرة للمواطنين بان يأكلو الكسرة, وكانت هذه المقولة قد استفزت الشعب السودا.

واكد مصدر موثوق بان علي محمود ما زالت التحريات متواصلة معه ومعرفة الاملاك التي حاز عليها ابان توليه الوزارة. وعلمت الدار بان هنالك شخصيات سياسية سوف تمثل امام نيابة الفساد خلال الايام المقبلة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)