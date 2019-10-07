محكمة الخرطوم الجزئية تصدر قراراً بإعادة امتحانات جامعة العلوم الطبية

التاريخ: 07-أكتوبر-2019
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أصدرت محكمة الخرطوم شرق الجزئية أمس قراراً بإعادة امتحانات جامعة العلوم الطبية بصيغة البديل وليست الملاحق وإعادة المحاضرات والاختبارات وكل المراجعات العلمية للطلاب الموقوفين والمفصولين إبان ثورة ديسمبر.
وكانت الجامعة عقدت الامتحانات بتاريخ السادس والعشرون من يناير الماضي حيث كان الطلاب ضمن الثوار الذين قادوا الثورة ولم يجلسوا للامتحانات، بحسب صحيفة الجريدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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