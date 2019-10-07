محكمة الخرطوم الجزئية تصدر قراراً بإعادة امتحانات جامعة العلوم الطبية

التاريخ: 07-أكتوبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة أصدرت محكمة الخرطوم شرق الجزئية أمس قراراً بإعادة امتحانات جامعة العلوم الطبية بصيغة البديل وليست الملاحق وإعادة المحاضرات والاختبارات وكل المراجعات العلمية للطلاب الموقوفين والمفصولين إبان ثورة ديسمبر. Advertisements وكانت الجامعة عقدت الامتحانات بتاريخ السادس والعشرون من يناير الماضي حيث كان الطلاب ضمن الثوار الذين قادوا الثورة ولم يجلسوا للامتحانات، بحسب صحيفة الجريدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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