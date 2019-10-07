عيساوي: أنا ما كوز وأبنائي كانوا بالقيادة

التاريخ: 07-أكتوبر-2019
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أكد مدير التلفزيون الاسبق المخرج المعروف عيساوي وذلك بعد اقالته بواسطة رئيس الوزراء حمدوك بعد ان راجت شائعات بانه من ضمن الدولة العميقة والكيزان.
وأكد عيساوي في حديث خاص بحسب صحيفة الدار بانه دخل حوش التلفزيون قبل اربعين عاماً ولم يكن له اي انتماء سياسي, ونفى عنه تهمة “كوز” التي راجت عنه . واكد على ان تلك الحملة معروفة لازاحته من كرسي التلفزيون.
واكد على انه لديه ست بنات الكبرى بالدوحة وثلاثة من ابنائي كانوا بالقيادة العامة يومياً, واكد بحسب الدار، على عدم تعيينه برؤية سياسية وانما كان تعيينه من ظرف استثنائي و اكد ايضا على ان ازاحته من الكرسي سوف يكشف فيها كافة الاسباب.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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