تغييرات قيادية مرتقبة

التاريخ: 07-أكتوبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة من المتوقع أن تشمل التغييرات التي تقوم عليه مؤسسة الرئاسة (السيادة)، في المواقع القيادية في المرحلة المقبلة.. شخصية معروفة وفي منصب مرموق.. الشخصية الكبيرة ظلت خارج السودان عقب التغيير الذي حدث في أبريل الماضي، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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