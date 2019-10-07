عريس يتحرش بطفلة

التاريخ: 07-أكتوبر-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة القت شرطة حماية الاسرة والطفل القبض على عريس مخضب بالحناء وذلك لاتهامه بالتحرش على طفلة وكان العريس المتهم يقيم باحدى المناطق بالثورات وقام بالتقدم للزواج من احدى الفتيات لتتم الموافقة وقيام العريس بارسال الشيلة وعمل حفل للحناء خضبت فيها ايادي العريس. Advertisements وقبل اكمال المراسم النهائية للزواج بحسب صحيفة الدار، دارت اقاويل عن قيام العريس بالتحرش بطفلة ترعى الاغنام لتقوم شرطة حماية الاسرة والطفل بالقبض على العريس وتدوين بلاغ في مواجهته وما زالت الاجراءات مستمرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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