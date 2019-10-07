قرارات “مانيس”

التاريخ: 07-أكتوبر-2019 فى : أخبار 11 مشاهدة Advertisements رصدت مصادر أن وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس مع كل زيارة خارجية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك يصدر قرارات إعفاء.. بالأمس وعند مغادرة حمدوك إلى المملكة السعودية قام مانيس بإعفاء الأمين العام للمجلس القومي للثقافة والفنون موفق عبد الرحمن.. الملاحظة لفتت انتباه الكثيرين، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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