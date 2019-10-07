المحكمة تخاطب  مدير مرور ولاية الخرطوم في بلاغ تزوير

التاريخ: 07-أكتوبر-2019
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خاطبت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي طيب الاسماء امس مدير المرور ولاية الخرطوم بالقبض على الشاكي في القضية التي يواجه فيها “5” متهمين اتهاماً بتزوير لوحات واستيكرات وشهادة بحث للسيارات التي لم يتم تخليص اجراءاتها الجمركية, وذلك بعد ان تغيب الشاكي عن المثول امام المحكمة عدة مرات, بالرغم من اعلانه بموعد المحاكمة.
وفي الوقت نفسه امرت المحكمة بالقبض على المتهم الخامس لعدم حضوره الى الجلسة, كما اعلنت المحكمة المتحري للمثول امامها لسماع افاداته في القضية.
وتشير تفاصيل البلاغ الاولية كما اوردت آخر لحظة، الى ان الشرطة كانت قد تمكنت من القبض على “5” متهمين يقومون بتزوير لوحات واستكيرات وشهادة بحث السيارات غير المجمركة, وذلكبعد ان اوقفت الشرطة المتهم الاول سائق عربة كلك غير مجمركة, ومن خلال التحري معه اتضح ان شهاد بحث العربة مزورة وارشد على بقية المتهمين, وتم القبض على المتهم الخامس, وضبطت بحوزته ادوات طباعة وجهاز لابتوب وماكينة طباعة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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