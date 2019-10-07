التاريخ: 07-أكتوبر-2019
11 مشاهدة
دعا الخبير والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي كاميرون هيدسون، الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لإزالة العقوبات الحالية المفروضة على السودان، معتبراً أن معظم هذه العقوبات ترتبط بنظام هو خارج السلطة حالياً.
وأشار هيدسون في مقال له نشرته مجلة “فورين بوليسي” بحسب صحيفة السوداني، إلى ضرورة العمل مع القيادة الجديدة في السودان، وذلك للمساعدة في بناء وإصلاح مؤسسات السودان المتهالكة وإعادة تأسيس التنمية، وحل مشكلة الدين الخارجي الكبير، إلى جانب الاعتراف بأن السودان لم يعد دولة راعية للإرهاب.
ودعا الدول والمجتمعات التي قادت جهود رامية إلى تجريد صناديق المعاشات التقاعدية من الأسهم المرتبطة بالسودان، لإعادة الانتعاش وتنفس حياة جديدة في الاقتصاد السوداني المحتضر.
ويعمل هدسون زميلاً في مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي، وكان مسؤولاً لطاقم المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، ومديراً لملف إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وهو مهتم بالشأن السوداني وله كتابات عديدة في هذا الجانب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمريكي “سابق” يدعو لرفع العقوبات عن السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.