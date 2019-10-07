وفد من المالية الاتحادية يقف على مشروعات الطرق بـ”الشمالية”

وقف وفد من وزارة المالية الاتحادية على مشروعات الطرق بالولاية الشمالية.
وقال المدير العام لوزارة المالية والقوي العاملة بالولاية الشمالية حافظ عوض الكريم في تصريح لمصادر، إن الوفد من قطاع الطرق في إطار القطاعات التي كونتها الوزارة للطواف على ولايات السودان المختلفة للوقوف على مشروعات التنمية بها.
مشيراً إلى أن وفد قطاع الطرق الزائر للولاية الشمالية سيقف من خلال الزيارات الميدانية التي على طريق السليم ناوا وطريق دلقو أرقين وطريق أرقو دار العوضة، وعلى حجم العمل الجاري في تلك المشاريع والتعرف على المشاكل التي تواجهها ورفع تقارير بذلك للجهات المختصة.
وأضاف حافظ أن وفد قطاع الطرق بوزارة المالية الاتحادية سيقوم من خلال الزيارة بجمع بيانات ومعلومات عن مشروعات الطرق بالولاية الشمالية وفقاً للاستمارة التي أُعدّت لهذا الغرض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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