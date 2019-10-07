ديوان جديد لنضال حسن الحاج

تستعد الشاعرة والكاتبة الصحفية نضال حسن الحاج لطباعة ديوان شعر جديد, يحوي مجموعة من القصائد الوطنية. Advertisements وبحسب آخر لحظة, كانت نضال قد دشنت في اكتوبر من العام الماضي ديوانها الاول “الريدة الاولى الحتالة” في احتفالية كبرى بقاعة الصداقة كرمت خلالها والديها واساتذتها ومعلماتها في المدارس الاولية, بجانب تكريم اسرة الشاعر الراحل محمود ود الخاوية والاعلامية لمياء متوكل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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