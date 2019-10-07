عضوان من السيادي يشاركان في ورشة السلام بأديس أبابا

شارك عضوا المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، ومحمد حسن التعايشي، كممثلين للحكومة الانتقالية أمس في ورشة السلام المنعقدة بأديس أبابا.

وقال رئيس الجبهة الثورية د.الهادي إدريس يحيى في تصريح لمصادر، إن الورشة ناقشت إجراءات إعلان جوبا، كما قدمت منظمة السياسات العامة والقانون الدولي الأمريكي محاضرة عن فن التفاوض، لافتاً إلى أنها كانت فرصة للنقاش حول تنفيذ إجراءات بناء الثقة الموقع في جوبا، وأضاف: ستستمر النقاشات والورشة حتى العاشر من أكتوبر.

Advertisements

من جانبه أشار القيادي بالجبهة الثورية د.محمد زكريا في تصريح بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الورشة مخصصة بالكامل لمناقشة قضايا الموقف التفاوضي، من ترتيب لوفد التفاوض والتوافق على الرؤية التفاوضية، مشيراً إلى وجود مسارات عدَّة ذات طابع متخصص متعلق بالمناطق المتأثرة بالنزاع كدارفور والمنطقتين والموضوعات القومية.

وأضاف: “سيتم في الورشة التحديد النهائي لشكل التفاوض ووسيلته والملفات وشكل التنسيق مع القوى خارج الثورية “الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو”، إلى جانب ترتيبات العملية التفاوضية وترتيبات التوقيع على “إيقاف إطلاق النار”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)