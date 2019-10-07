مطالب سودانية لعمرو دياب بالاعتذار

شنّ نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي هجوماً كاسحاً على الفنان المصري عمرو دياب بعد ظهور اهرامات البجراوية في فيديو كليب اغنيته “انا بعشقك يا مصر” والتي نشرها عبر قناته على موقع اليوتيو. واستنكر النشطاء بحسب آخر لحظة, هذا المسلك واعتبروه تزييفاً للتاريخ وتشويشاً على الاهرامات في السودان. مطالبين الفنان المصري بالاعتذار فوراً عن هذا التعدي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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