رئيس “الأركان” يلتقي بالملحق العسكري الصيني

التاريخ: 07-أكتوبر-2019
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أشاد رئيس الأركان المشتركة المكلف، الفريق أول محمد عثمان الحسين، بعمق العلاقات الأزلية بين الشعبين السوداني والصيني، مؤكداً الحرص على تطويرها، وقال إنها ستظل قوية.
والتقى الحسين بمكتبه أمس الأحد، الملحق العسكري لجمهورية الصين الشعبية، العميد جوان بينق، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة في خدمة بلاده.
من جانبه، وبحسب صحيفة السوداني، عبر العميد جوان عن شكره وتقديره وامتنانه للسودان، قيادة وشعباً وقواته المسلحة، للتعاون الذي وجده إبان فترة عمله بالبلاد.
ووصف الملحق العسكري الصيني العلاقات بين الجيشين بالمتطورة في إطار العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين في مختلف المجالات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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